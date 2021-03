Coup d'Etat en Birmanie : nouvelle journée de répression meurtrière, au moins onze morts à déplorer

Au moins onze manifestants pro-démocratie ont été tués et plusieurs blessés mercredi en Birmanie par les forces de sécurité qui continuent à tirer à balles réelles, un échec pour la communauté internationale dans l'incapacité d'interrompre la spirale de violence meurtrière.

A Mandalay, deuxième ville du pays, deux protestataires ont été touchés par des tirs mortels à la tête et à la poitrine, a indiqué un médecin sous couvert d'anonymat par peur des représailles.

A une centaine de kilomètres de là, à Monywa, au moins huit personnes ont été tuées tandis qu'un homme de 20 ans a péri dans une autre ville de la région, a-t-on appris de sources médicales.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré ce jeune manifestant couvert de sang, transporté loin des barricades par ses amis. Sur d'autres, une série de détonations a été entendue, tandis que des contestataires scandaient: "Notre révolte doit réussir".

"Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, mais aussi des balles réelles", a relevé un secouriste présent sur les lieux.

Le recours de plus en plus fréquent à la force létale n'empêche pas les protestataires de continuer à descendre dans les rues pour demander le départ des généraux putschistes et la libération des centaines de détenus emprisonnés ces dernières semaines.

La situation a été très tendue à Rangoun, la capitale économique, notamment dans certains quartiers nord où un dispensaire a recueilli une vingtaine de blessés. "Certains ont été touchés par des balles en caoutchouc (...) d'autres ont été battus", a détaillé un responsable de l'établissement.

18 morts dimanche

Coupures d'internet, renforcement de l'arsenal répressif, vagues d'interpellations, recours à la force létale: la junte n'a cessé d'intensifier sa répression depuis le coup d'Etat qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, le 1er février.

La journée de dimanche a été particulièrement meurtrière avec au moins 18 morts dans les rangs des manifestants, d'après les Nations Unies.

Près de la pagode Sule, dans le centre de Rangoun, la capitale économique, un sit-in a été organisé, les manifestants déposant à terre les couvercles de poubelles qui leur servent de boucliers de fortune.

"Ne faites rien contre la police et l'armée. S'ils viennent nous chasser violemment, continuez à manifester pacifiquement", a crié un jeune homme dans un mégaphone. "Nous restons unis", ont répondu en retour les contestataires.