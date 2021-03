Coup d'Etat en Birmanie : le Royaume-Uni conseille à ses citoyens de quitter le pays

Le Royaume-Uni recommande à ses ressortissants de quitter la Birmanie, dans des conseils aux voyageurs mis à jour vendredi par les Affaires étrangères britanniques.

"La tension politique et la violence sont répandues depuis le coup militaire et les degrés de violences sont croissants", détaille la note. Celle-ci met aussi en garde contre des coupures d'électricité nocturnes imposées par l'armée et des difficultés d'accès aux espèces, alors que les banques et retraits automatiques ne fonctionnent pas.

Les ressortissants britanniques se voient conseillés de quitter le pays par des voies commerciales à moins qu'ils aient un "besoin urgent" de rester.

Bien que l'armée birmane ait mis fin aux vols passagers commerciaux, des vols humanitaires sont disponibles et la plupart peuvent être réservés.

Londres conseille aux personnes qui ne peuvent pas quitter le pays, ancienne colonie britannique en plein troubles, de rester à domicile et d'éviter les foules quand elles se voient contraintes de quitter leur maison pour des raisons essentielles.

Depuis le coup militaire début février, il y a eu des manifestations de masse en Birmanie. Les manifestants demandent la libération de leur dirigeante de facto, Aung San Suu Kyi, ancienne prix Nobel de la Paix, et le rétablissement d'un gouvernement civil.

"Il y a de plus en plus de preuves" que l'armée et ses plus hauts dirigeants "commettent probablement des crimes contre l'humanité, y compris des meurtres, des disparitions forcées, des persécutions, de la torture et des incarcérations en violation des règles fondamentales du droit international", a affirmé cette semaine le rapporteur spécial des Nations unies, qui estime que les forces de l'ordre ont tué à ce jour 70 personnes, dans la violente répression menée contre les manifestants réclamant le retour à la démocratie.