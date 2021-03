Coup d'État en Birmanie : le chef de l'ONU condamne des violences "absolument inacceptables"

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a condamné lundi les violences "absolument inacceptables" en Birmanie après le week-end le plus sanglant depuis le coup d’État du 1er février, et appelé la communauté internationale à une plus grande unité.

"Il est absolument inacceptable de voir des violences contre les gens d’un tel niveau, tant de personnes tuées", a commenté le chef de l’ONU lors d’une conférence de presse, en réponse à une question sur la répression des manifestants pro-démocratie qui a fait plus de 100 morts. Il a appelé la communauté internationale à "plus d’unité" et "plus d’engagement" pour faire pression sur la junte qui a pris le pouvoir.