Coup d'Etat en Birmanie : l'ONU craint la venue d'une guerre civile, comparée à celle qui ravage la Syrie

La Birmanie risque de sombrer dans un conflit généralisé comme en Syrie, a averti la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme mardi, mettant en garde contre de possibles crimes contre l'humanité.

"Il y a des échos clairs de la Syrie en 2011. Là aussi, nous avons vu des manifestations pacifiques accueillies par une force inutile et clairement disproportionnée. La répression brutale et persistante de l'Etat à l'encontre de son propre peuple a conduit certains individus à prendre les armes, suivi d'une spirale de violence dans tout le pays", a déclaré Michelle Bachelet dans un communiqué.

"Je crains que la situation en Birmanie ne se dirige vers un conflit généralisé. Les Etats ne doivent pas permettre que les erreurs fatales qui ont été commises en Syrie et ailleurs se répètent", a-t-elle ajouté.

La Birmanie est plongée dans le chaos depuis le coup d'Etat militaire du 1er février qui a chassé du pouvoir l'ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi.

Selon le comptage effectué par l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), la répression a fait au moins 710 morts, dont 50 enfants. Quelque 3.000 personnes ont été arrêtées.

Les généraux répriment de plus en plus durement le mouvement pro-démocratie qui a fait descendre dans la rue des milliers de Birmans et entraîné des grèves dans de nombreux secteurs de l'économie.

"Nous avons assisté à un nouveau week-end d'effusion de sang coordonnée dans de nombreuses régions du pays, notamment au massacre d'au moins 82 personnes à Bago de vendredi à samedi".