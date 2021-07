Coup d’Etat en Birmanie : 10 morts lors d’affrontements entre l’armée et des opposants

Les villageois ont attendu le lendemain pour quitter leurs maisons et compter les victimes, selon un autre témoin, qui a aidé à ramasser les corps autour de Depayin. "Nous avons trouvé huit morts dans un endroit et deux dans un autre", a-t-il déclaré.

Des médias locaux ont fait état d’un bilan plus élevé. L’AFP n’a pu vérifier de manière indépendante le nombre des victimes.

Les médias d’Etat ont assuré que des militaires en patrouille avaient été pris dans une embuscade. Selon le quotidien Global New Light of Myanmar, les soldats ont repoussé des "terroristes armés" et retrouvé par la suite "quatre mortiers et six armes à feu".