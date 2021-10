Coup d'Etat au Soudan: trois ambassadeurs en Europe, dont celui en Belgique, font défection après le coup d'Etat

Les ambassadeurs soudanais en Suisse, en France et en Belgique ont annoncé mardi leur défection. Ils ont condamné le coup d'Etat militaire de la veille et proclamé leurs ambassades comme celles du "peuple soudanais", a annoncé sur Facebook le ministère de l'Information.

"Nous nous alignons totalement avec l'opposition héroïque suivie par le monde entier et proclamons les ambassades du Soudan en France, en Belgique et en Suisse, ambassades du peuple soudanais et de sa révolution", ont écrit Omar Béchir Maniss, Abderrahim Ahmed Khalil et Ali Ibn Abi Taleb Abderrahman al-Gendi.

"Nous réaffirmons notre engagement indéfectible et notre soutien total à la lutte du peuple soudanais pour la liberté, la paix et la justice, ainsi qu'au processus de transition visant à établir un système démocratique permanent dans le pays", souligne encore la représentation soudanaise basée à Genève sur sa page Facebook.

Elle appelle à la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok et des autres détenus et à la restauration du processus de transition. "Nous continuerons à nous tenir aux côtés de notre peuple afin de réaliser ses aspirations à un Soudan pacifique et prospère", conclut-elle.