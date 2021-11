Coup d’Etat au Soudan : plusieurs hommes politiques détenus depuis le putsch ont été libérés

Quelques heures plus tard, le chef de l’armée, le général Burhane, annonçait la dissolution des institutions et décrétait l’état d’urgence.

Les autorités soudanaises ont libéré plusieurs hommes politiques détenus depuis le coup d’Etat militaire du 25 octobre, réalisant ainsi une clause-clé de l’accord conclu dimanche entre les généraux et le Premier ministre réinstallé Abdallah Hamdok , a indiqué lundi à l’AFP l’un d’eux.

Le Premier ministre Abdallah Hamdok, arrêté puis placé en résidence surveillée, est lui apparu en public dimanche, pour la première fois depuis le putsch. Il a signé avec le général Burhane un accord en 14 points, qui prévoit notamment son retour au poste de Premier ministre et la libération des responsables civils détenus.

Selon Omar al-Daguir, d’autres personnalités importantes du paysage politique soudanais ont été libérées, dont des cadres du parti al-Oumma, le plus grand du pays.

Ces dernières semaines, les Soudanais ont défilé par dizaines de milliers contre le pouvoir militaire et réclamé la libération des dirigeants civils, malgré une répression sanglante qui a fait 41 morts et des centaines de blessés, ainsi qu’une longue coupure des communications.

S’ils ont longtemps brandi des photos d’Abdallah Hamdok qu’ils considéraient comme seul dirigeant "légitime" du Soudan, des manifestants ont déchiré dimanche le portrait du Premier ministre, désormais perçu par certains comme un traître à la "révolution" de 2019.

Pourtant, les généraux et Abdallah Hamdok ont affirmé s’allier de nouveau pour remettre la transition démocratique sur les rails, dans ce pays qui n’a quasiment connu que la dictature militaire depuis son indépendance, il y a 65 ans.

Mais grâce à l’accord en question, estiment les experts, le général Burhane est surtout parvenu à contenter la communauté internationale tout en consacrant sa mainmise sur la transition.

La Troïka – les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège- à la manœuvre sur le dossier soudanais, l’Union africaine et l’Union européenne ont déjà salué l’accord, ainsi que l’Egypte et l’Arabie saoudite, deux alliés arabes de l’armée soudanaise.