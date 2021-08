Côte est des Etats-Unis : la tempête Henri perd de sa vigueur

La tempête tropicale Henri a été rétrogradée en dépression tropicale dimanche soir, ayant perdu de la force sur la côte est des Etats-Unis où elle a provoqué des coupures de courant qui ont affecté quelque 100.000 Américains et déraciné des arbres.

La tempête a touché terre près de la ville de Westerly dans l’Etat de Rhode Island dimanche à 12h15 locales (18h15 HB), selon les services météo américains (National Weather Service). Déjà rétrogradé dimanche d’ouragan à tempête tropicale par le NHC, il a perdu de sa force en traversant la Nouvelle-Angleterre.

Dans son bulletin de 5h00 (11h00 HB) lundi le centre national de surveillance des ouragans a relevé qu’Henri était "quasi stationnaire" et que les vents avaient été réduits à 48 km/h, bien loin des 120 km/h attendus.

Le nord-est des Etats-Unis est d’habitude relativement épargné par de telles tempêtes, qui touchent plutôt des Etats plus au sud comme la Floride ou la Louisiane.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions, amplifiés par la montée du niveau des océans.