Côte d'Ivoire: pourquoi une élection présidentielle sous une telle tension?

La violence déchire la Côte d’Ivoire à quatre jours de l’élection présidentielle. La situation reste extrêmement tendue. Le président sortant, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 10 ans, est candidat à un 3ème mandat. L’opposition conteste cette candidature, elle appelle au boycott du scrutin prévu ce samedi. Des heurts se sont produits mardi entre des jeunes manifestants et des forces de l’ordre à Daoukro, ville du centre-est de la Côte d’Ivoire, bastion de l’ancien président et candidat Henri Konan Bédié.

Le président sortant Alassane Ouattara - © ISSOUF SANOGO - AFP

L'ex-chef de l'Etat Henri Konan Bédié, 86 ans - © ISSOUF SANOGO - AFP

Le président Alassane Ouattara, 78 ans, au pouvoir depuis dix ans, se représente pour un troisième mandat controversé. Face à lui, l’ex-chef de l’Etat Henri Konan Bédié, 86 ans (en fonction de 1993 à 1999), se pose en leader de l’opposition, tout en menaçant de boycotter l’élection.

Les deux hommes ont été successivement adversaires farouches dans les années 1990, alliés à partir des années 2000 pour la conquête puis l’exercice du pouvoir, avant de se diviser à nouveau depuis deux ans.

L’ombre d’un autre "ancien" plane sur la campagne : l’ex-président Laurent Gbagbo, 75 ans, au pouvoir de 2000 à 2010, acquitté en première instance de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale, a vu sa candidature, présentée par ses partisans, invalidée.

Le président Ouattara avait promis de transmettre le pouvoir à la "nouvelle génération", incarnée selon lui par son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 61 ans, mais la mort subite de ce dernier, ainsi que la candidature d’Henri Konan Bédié, l’ont fait se raviser.

Alassane Ouatara estime que sa candidature est "cas de force majeure",

un "devoir citoyen".

Pour l’opposition la candidature d’Alassane Ouattara ne respecte pas la constitution ivoirienne qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs, mais Alassane Ouattara considère qu’une loi adoptée en 2016

lors de la dernière réforme de la Constitution, l’autorise à se porter à nouveau candidat. Puisque selon lui, il s’agit d’un premier mandat dans la nouvelle république ce que l’opposition conteste. D’ailleurs, déjà à l’époque, en 2016, elle s’était opposée à cette réforme. Elle estimait que le nouveau texte était taillé sur mesure pour le président Ouattara qui, au contraire, affirmait qu’une nouvelle constitution allait permettre de tourner la page des crises qui ont secoué le pays ces deux dernières décennies.

Pour finir, le Conseil constitutionnel ivoirien a tranché : le président peut briguer un 3ème mandat.

Deux autres candidats sont en lice, plus jeunes, mais ils ne font figure que d’outsiders : Pascal Affi N’Guessan, 67 ans, et Kouadio Konan Bertin, 51 ans. Sont absents de cette présidentielle deux hommes voulant incarner la relève : l’ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro, 48 ans, qui a vu sa candidature invalidée et l’ex-chef des Jeunes patriotes Charles Blé Goudé, du même âge, qui a préféré se positionner pour les prochains scrutins.