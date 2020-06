Côte d'ivoire : "plusieurs victimes" dans une attaque djihadiste à un poste frontière

Une attaque contre un poste-frontière à Kafolo (nord-est Côte Ivoire, frontière avec Burkina) dans la nuit de mercredi à jeudi et attribuée à des djihadistes a fait "plusieurs victimes" au sein des forces de défense et de sécurité, a appris l’AFP de sources sécuritaires ivoirienne et burkinabé.

"Il y a eu une attaque contre le poste de Kafolo dans la zone de la frontière avec le Burkina. Dans la même zone de l’opération anti-djihadiste d’il y a quelques jours. Il y a des victimes mais nous n’avons pas de bilan", a affirmé une source sécuritaire ivoirienne.

"Suite à l’opération conjointe (anti-djihadiste), une base de l’armée ivoirienne a été prise pour cible par des individus non identifiés à Kafolo", selon une source sécuritaire burkinabè. Il s’agit de la première attaque djihadiste sur le sol ivoirien depuis l’attentat de Grand Bassam en 2016 (19 morts).