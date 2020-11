Côte d’Ivoire : plus de 3000 réfugiés après la présidentielle, l’Onu s’inquiète

L’ONU est inquiète des violences post-électorales après la présidentielle ivoirienne. Plus de 3000 personnes ont fui vers les pays voisins, a-t-elle dit mardi à Genève.

"Les arrivées se sont accélérées" après le scrutin de samedi, a précisé à la presse un porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Un millier de réfugiés ont été observés pour la seule journée de lundi. "Nous sommes inquiets", a ajouté le porte-parole, précisant que l’agence onusienne prépare avec plusieurs gouvernements un dispositif pour anticiper davantage de réfugiés.

Plus de trois quarts de toutes les personnes qui ont fui ont rejoint le Liberia où le HCR les enregistre, leur apporte de la nourriture et achemine du personnel supplémentaire. La plupart des plus de 3000 réfugiés sont partis des zones de l’ouest et du sud-ouest du pays. Parmi eux, la moitié sont des enfants.

D’anciens réfugiés qui s’étaient rapatriés récemment ont été contraints de quitter leur habitation à nouveau parce qu’ils redoutaient d’être pris dans les violences qui auraient déjà fait plus d’une dizaine de victimes.

La Commission électorale indépendante (CEI) a de son côté proclamé dans la nuit de lundi à mardi la réélection pour un troisième mandat d’Alassane Ouattara. L’opposition, qui a largement boycotté le scrutin, a décidé de constituer son propre gouvernement.