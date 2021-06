Côte d’Ivoire : joie et tensions après le retour de Laurent Gbagbo

"Je suis heureux de revenir en Côte d’Ivoire et en Afrique", a déclaré Laurent Gbagbo. L’ancien président ivoirien a atterri à Abidjan jeudi 17 juin dans l’après-midi, regagnant son pays après dix ans d’absence.

Après la présidentielle de 2010, il avait refusé de laisser le pouvoir à Alassane Ouattara, le président ivoirien actuel. En 2011, il avait été arrêté au terme d’une grave crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts, puis transféré à La Haye. La Cour pénale internationale l’a acquitté des charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité en 2019. Un jugement confirmé au printemps 2021 qui a permis son retour en Côte d’Ivoire.

À l’aéroport, des centaines de partisans, des proches et des chefs traditionnels l’ont accueilli avec ferveur. Beaucoup étaient vêtus d’un pagne à l’effigie de Laurent Gbagbo et ont entamé des chants et des cris de joie. Mais les personnes présentes avaient été triées sur le volet. À l’aube, des militants qui avaient passé la nuit à l’aéroport pour être sûrs de voir leur leader ont été délogés. Kouassi, un sympathisant, a dû faire demi-tour : "Nous étions près d’une centaine à venir fêter le retour de Laurent Gbagbo, mais les forces de l’ordre nous ont demandé de partir."

Le périmètre autour de l’aéroport était bouclé, les militants ont été dispersés. A plusieurs reprises, les forces de l’ordre déployées en masse ont fait usage de gaz lacrymogène. "Nous ne sommes pas dangereux, pourtant ils veulent nous empêcher d’accueillir notre président", s’emporte Sidoine, une manifestante.

Vers une réelle réconciliation ?

Justin Koné Katinan, porte-parole de Laurent Gbagbo, a d’ailleurs fustigé la tournure des événements. "On nous annonce des cars bloqués par-ci, des arrestations par-là, il y a manifestement une volonté d’empêcher les populations de sortir. Cela viole l’esprit qui a prévalu jusque-là avec le gouvernement que nous avons considéré jusque-là comme un partenaire."