Corse: en vigilance orange "orages", "l'île de Beauté" a été décoiffée par des tornades

Météo-France avait placé lundi après-midi en vigilance orange pour orages et pluie-inondation les deux départements de Corse, où une spectaculaire trombe marine a été observée au large de Bastia, sans faire de blessés.

Météo-France avait placé lundi après-midi en vigilance orange pour orages et pluie-inondation les deux départements de Corse, où une spectaculaire trombe marine a été observée au large de Bastia, sans faire de blessés. Image: Stéphane Pileri

Corse: trombe marine au dessus de la mer, au large de Bastia (image amateur) - 16/07/2019 Météo-France avait placé lundi après-midi en vigilance orange pour orages et pluie-inondation les deux départements de Corse, où une spectaculaire trombe marine a été observée au large de Bastia, sans faire de blessés. Image: Stéphane Pileri

L'alerte orange pour l'ensemble de l'île -jusqu'en début d'après-midi, seule la Haute-Corse était effective jusqu'à lundi 23H00.

La préfecture, qui ne fait état d'aucun blessé, précise que les services de secours sont intervenus "à plus de 100 reprises" pour des mises en sécurité de personnes. Parmi elles, 70 l'ont été à Rogliano à la pointe du Cap-Corse, selon les pompiers. En plaine orientale, 200 enfants qui étaient hébergés sous les tentes d'un camping de Santa Maria Poggio, ont été relogés dans des bâtiments. Les secours ont également procédé au pompage du tunnel de Bastia et de mini-tunnels qui restent fermés à la circulation. A l'aéroport de Bastia-Poretta, trois vols ont été déroutés et un vol à destination de Bordeaux annulé. L'activité portuaire a également été ralentie, précise la préfecture.

"A Bastia, des intensités de précipitations extrêmement importantes de l'ordre de 30 mm en 6 minutes , 80 mm en 30 min et 120 mm en une heure ont été observées", précise Météo-France qui note que "des trombes marines ont dégénéré en tornades", donnant lieu à des photos et images spectaculaires largement relayées sur les réseaux sociaux.

Le préfet avait activé à 14H00 le centre opérationnel départemental pour coordonner les opérations des différents services. A 17H, près de 1.500 foyers principalement en Haute-Corse étaient encore privés d'électricité après un pic à 5.000 foyers, a indiqué EDF à l'AFP.

"Pluies diluviennes sur Bastia et sa région. Risques majeurs d’inondation. Prudence sur les routes", a tweeté à la mi-journée le président du conseil exécutif Gilles Simeoni avec une vidéo montrant les jardins de la collectivité de Corse inondés.

Selon Météo-France, en milieu d'après-midi, "une cellule orageuse importante" était active au large du Cap Corse et une autre dans la plaine orientale tandis que des orages s'abattaient également sur les reliefs ouest de la Corse-du-Sud.

"La grosse cellule au large du Cap Corse descend vers le sud au cours des heures qui viennent" et pourrait toucher à nouveau la côte "avec encore de fortes précipitations qui s'ajouteront à celles déjà tombées, de la grêle et d'une forte activité électrique". "Le risque orageux s'estompe et disparaît en cours de nuit de lundi à mardi", selon la même source qui précise que "les cumuls sur la journée seraient localement de l'ordre de 200 mm en 24H00".

Pour la Corse-du-Sud, "des lignes orageuses sont arrivées sur la côte ouest du côté d'Ajaccio" dans l'après-midi et en soirée. A 14H00, des orages se sont abattus sur Ajaccio où le soleil était revenu à 17H00.