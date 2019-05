Corps européen de solidarité: quand l’UE mise sur le bénévolat

C’est une initiative de l’Union européenne lancée en décembre 2016. Le corps européen de solidarité vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter bénévoles ou de travailler dans le cadre de projets destinés à aider des communautés et des personnes dans toute l’Europe. Les jeunes intéressés par le projet peuvent s’inscrire sur le site du CES . Leurs coordonnées sont alors enregistrées dans le système et les organisations participantes peuvent rechercher des candidats dans la base de données. Elles invitent ensuite les participants sélectionnés à rejoindre leurs projets. Ces organisations font l’objet de vérifications avant d’être autorisées à mener des projets pour le corps européen de solidarité.

Barbara Otoničar est la coordinatrice des projets jeunesse de l’Institut Manipura en Slovénie : « Parallèlement à leur travail de solidarité, ils participent également à de nombreuses activités concrètes : ils acquièrent des compétences artisanales, avec les animaux, ils s’occupent du jardin, du verger… Le programme est varié et l’objectif est d’accumuler les compétences de base pour leur vie future. Cela renforce leur niveau de confiance, de sorte qu’ils puissent retourner dans leur pays avec cette nouvelle expérience positive, avec un sentiment de confiance renouvelé. Ce sera alors plus facile de trouver un emploi ou de rassembler son courage pour retourner aux études. »

Qui peut participer ?

Tous les jeunes européens âgés 17 ans peuvent déjà s’inscrire mais ils doivent avoir atteint 18 ans pour pouvoir démarrer un projet. Ils doivent également résider légalement dans un État membre de l’Union européenne ou un des pays partenaires (La République de Macédoine du Nord, la Turquie, le Liechtenstein, l’Islande, la Norvège).

Tadej fait partie de ses jeunes motivés par l’envie de s’impliquer dans des projets concrets. Il s’est formé en Belgique et ne regrette pas le volontariat qu’il y a fait. « Je voulais faire du bénévolat depuis 5 ans, mais je n’ai eu le courage de me lancer que le mois dernier. Depuis que je suis allé en Belgique, j’ai appris beaucoup de choses. Dans le domaine social, les maladies chez les jeunes enfants… J’ai essayé d’apprendre un certain nombre de trucs, du jonglage à la marche sur une corde. Je ne le regrette pas et je trouverai un moyen de recommencer ! Mon prochain projet sera un travail social : je veux aider les adolescents et les enfants de familles défavorisées. »

Les activités du corps européen de solidarité sont variées : cela va de l’aide à la reconstruction d’une école détruite par un tremblement de terre, travailler avec des personnes handicapées dans un centre communautaire ou encore nettoyer des forêts afin de prévenir les incendies.