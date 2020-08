Coronavirus: une rentrée scolaire particulière dans le monde, l'Unicef décrète l'urgence éducative mondiale

60.480 mexicains sont déjà décédés à cause du coronavirus. Le Mexique est le troisième pays le plus touché après les Etats-Unis et le Brésil.

Urgence éducative mondiale

Selon L’UNICEF, 463 millions d'enfants dans le monde n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement à distance. Au plus fort de la crise, ils étaient même près d'1,5 milliards d'élèves à être privés d'école. "Nous sommes face à une urgence éducative mondiale qui pourrait avoir des répercussions sur les économies et les sociétés pendant plusieurs décennies", alerte Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF.

L'apprentissage à distance n'est pas toujours possible. Les élèves de l'Afrique subsaharienne sont les plus touchés, la moitié d'entre eux n'ayant pas accès à l'enseignement à distance. Les élèves issus des foyers les plus pauvres sont également les plus susceptibles d'être touchés par la fermeture d'établissements scolaires.

Face à l'urgence, l’UNICEF demande aux pouvoirs publics d'intégrer des apprentissages destinés à compenser les heures d'enseignement perdues dans un plan de continuité scolaire.