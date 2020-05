Coronavirus: une quarantaine pour les voyageurs entrant au Royaume-Uni?

L'information est sortie dans la presse britannique ce samedi: le Royaume-Uni compte mettre en quatorzaine obligatoire la plupart des voyageurs arrivant de l'étranger, à l'exception de ceux qui arrivent de l'Irlande voisine. Une mesure qui pourrait entrer en vigueur fin mai.

Concrètement, les passagers, à leur arrivée sur le territoire britannique, devraient communiquer aux autorités une adresse à laquelle ils s'engagent à rester 14 jours. En cas de contrôle, une lourde amende pourrait être imposée à ceux qui ne s'y trouveraient pas.

L'idée d'une telle mesure est de limiter les arrivées depuis l'étranger de personnes positives au Covid-19, qui pourraient susciter ou renforcer une deuxième vague de contamination.

Cette information, publiée ce samedi matin par le Times, a été confirmée par la BBC: Airlines UK, fédération du transport aérien britannique qui représente notamment British Airways et Easyjet, déclare que les compagnies aériennes en ont reçu la notification. La Fédération, au passage, qualifie de "dévastateur" l'impact de cette mesure, tant sur le secteur aérien que sur l'économie dans son ensemble.

Pas encore l'heure de déconfiner

Cette mesure devrait être communiquée dimanche, lors de l'allocution du Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Il doit s'adresser au pays pour évoquer le déroulement des prochains jours et semaines, de légers assouplissements du confinement peut-être, en vigueur depuis le 23 mars. Mais Boris Johnson ne devrait pas annoncer de détente majeure, même si la pression est de plus en plus forte pour entamer une relance de l'activité économique.

Le ministre de l'Environnement George Eustice en annonçait la couleur ce samedi: "Il n'y aura pas de changements spectaculaires du jour au lendemain, nous serons très très prudents lorsque nous assouplirons les restrictions actuelles, car les données que nous présentons chaque jour montrent que nous ne sommes pas tirés d'affaire".

Le ministre de l'Environnement, au cours du point de presse quotidien du gouvernement sur la pandémie, a annoncé un bilan total de 31.587 décès depuis le début de l'épidémie.

Le Royaume-Uni est à présent le deuxième pays au monde le plus endeuillé, derrière les Etats-Unis.