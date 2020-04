Coronavirus: une majorité d'Européens soutiennent les mesures de restrictions prises par leurs pays

Déconfinement : les recommandations des experts en l'attente des décisions politiques - JT 19h30... Ce sont là des pistes recommandées par les experts, pas encore des décisions. C'est risqué parce qu’il n’y à ce stade pas d’accord politique. Il ne faut pas donner de faux espoirs non plus ! Et dans ces étapes de déconfinement, quel sera le sort des élèves, à quand la reprise, si reprise il y a, des écoles. Et bien, la Flandre n'a pas attendu le Conseil national de Sécurité pour livrer une réponse. Une réouverture partielle des écoles flamandes est envisageable dès le 15 mai.