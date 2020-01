Coronavirus: un vaccin déjà en développement ?

"Nous pouvons annoncer que nous avons établi trois partenariats pour développer des vaccins contre ce nouveau coronavirus", a déclaré à Davos Richard Hatchett, directeur général de la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI). "Notre objectif est de faire en sorte que ces vaccins soient mis au point très rapidement et d'avancer très vite pour commencer les essais cliniques, peut-être dès l'été", a ajouté le chef de cette initiative publique-privée, mise en place au lendemain de l'épidémie d'Ebola en 2017. La Chine a confiné jeudi une vingtaine de millions d'habitants dans la région de Wuhan, berceau de l'épidémie qui a commencé à se répandre dans le monde et mobilise les autorités sanitaires internationales.

Le gouvernement américain en train de faire la conception du produit du vaccin

Le virus a provoqué la mort de 18 personnes depuis son apparition fin décembre, et il n'existe pas encore de traitement ou de vaccin. M. Hatchett a indiqué que les partenariats avaient été établis avec la biotech Inovio Pharma, basée aux Etats-Unis, l'Université de Queensland en Australie et la biotech américaine Moderna, qui travaille avec l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses.

"Le partenariat annoncé aujourd'hui entre Moderna, Cepi et le gouvernement américain, c'est de travailler ensemble pour arriver à mettre en place un vaccin de qualité qui puisse démarrer les essais cliniques le plus tôt possible", a déclaré à l'AFP le directeur de Moderna, Stéphane Bancel, à Davos, où se tient le Forum économique mondial (WEF).

"Le gouvernement américain, qui a accès à la séquence du virus par le gouvernement chinois, est en train de faire le design, la conception du produit du vaccin, que nous Moderna nous allons fabriquer dans notre usine à Boston", a-t-il détaillé, disant espérer commencer la phase clinique "d'ici l'été" alors qu'il faut habituellement plusieurs années pour y parvenir.