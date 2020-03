Coronavirus : un tiers de l'humanité confinée, 447.030 cas et plus de 20.000 morts dans le monde

Coronavirus : le confinement dans le monde et la réouverture en Chine - JT 19h30 - 24/03/2020 L'Espagne se confine de plus en plus. L'Angleterre suit aussi le mouvement. L'Inde également avec plus d'un milliard 300 millions de personnes appelées à rester chez elles. Et dans le même temps, la Chine, elle, lève progressivement la quarantaine. Voyez ces images commentées par Philippe Antoine. Illustrations d'un monde bouleversé par un virus.