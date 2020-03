Coronavirus: un sentiment anti-européen se propage à l'étranger

La vidéo a fait le tour du web en Côte d’Ivoire. On y voit un DJ dans un restaurant bondé d’Abidjan, qualifier le coronavirus de "maladie des Blancs".

Lundi soir, le président ivoirien a demandé aux citoyens de lutter contre les fausses nouvelles et les croyances infondées. "Cette pandémie frappe tout le monde sans distinction de race, d’âge ou de religion", a-t-il martelé.

Mais, cette petite musique, ce sentiment anti-étrangers, s’installe et résonne dans plusieurs autres pays du globe au rythme de la propagation du virus.

Les personnes qui ont la peau blanche sont devenues l’objet de méfiance

Cela fait huit mois que Laurence et Rudy, un couple de ressortissants belges, parcourent le monde en sac à dos. Ils ont posé leurs valises, il y a deux semaines, à Ho Chi Minh, une ville située dans le nord du Vietnam. "On a décidé d’arrêter de voyager pour notre santé et celle des autres", explique Laurence.

Le couple décide de se mettre en quarantaine "le temps d’analyser la situation". Mais, en quelques jours, l'ambiance dans les rues de la ville s'altère. Les regards sont méfiants. L’hôtel, dans lequel le couple a prévu de loger, annule leur réservation: "lls nous ont dit que l’hôtel était maintenant interdit aux étrangers. On a été averti à la dernière minute", s'étonne Laurence.

Après avoir essuyé plusieurs refus, le couple se tourne vers la plateforme de location de logements de particuliers, Airbnb. Là aussi, certains propriétaires inquiets interdisent l’accès de leurs biens à des Européens. A force de persévérance, Laurence et Rudy finissent par trouver un appartement.

Les soupçons suivent aussi les deux Belges dans la rue ou dans les supermarchés. "On ressent qu’on n’est pas les bienvenus. C’est parfois dur cette agressivité et cette méfiance à longueur de journée. Mais, on se dit qu’il ne faut pas le prendre personnellement."