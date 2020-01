Coronavirus: 830 personnes contaminées dans le monde

Une sexagénaire revenue de la ville chinoise de Wuhan le 13 janvier dernier et habitant Chicago a été infectée par le nouveau coronavirus chinois, ont confirmé ce vendredi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). C’est le second cas détecté aux Etats-Unis.

Hospitalisée principalement dans le but d’empêcher des contaminations, "elle se porte bien cliniquement" a déclaré Allison Arwady, responsable de santé publique à Chicago, dans une conférence téléphonique avec la presse. La patiente n’a pas pris les transports en commun et a eu très peu de contacts depuis son retour de Chine. "Tout est très rassurant en termes de risque d’infection pour le grand public".

►►► Lire aussi: coronavirus: pour l'OMS l'épidémie n'est pas (encore) une urgence de portée internationale

Au total, 50 patients font actuellement l’objet d’analyses aux Etats-Unis pour confirmer si leurs symptômes sont dus au virus, baptisé 2019-nCoV.

Onze autres personnes ont reçu un résultat négatif, et deux cas ont donc été confirmés, d’abord dans l’Etat de Washington, puis à Chicago. L’homme de l’Etat de Washington va bien et aucune des personnes de son entourage n’a de symptômes, selon une responsable des CDC. Le risque immédiat pour les Américains reste donc "faible" à ce jour.

Deux semaines d’incubation

La période d’incubation du virus serait d’environ deux semaines, et les personnes infectées ne semblent pas être contagieuses avant l’apparition des symptômes, selon Nancy Messonnier, responsable des CDC pour les maladies respiratoires.

Une attention particulière doit désormais être portée aux personnes ayant quitté Wuhan avant l’instauration cette semaine par les autorités chinoises de mesures de confinement, dont la suspension des liaisons aériennes.

►►► Lire aussi: Wuhan est-elle devenue une "ville zombie" avec des rues désertes jonchées de cadavres?

Jusqu’à présent, 830 personnes ont été contaminées par le coronavirus dans le monde ; 26 en sont décédées. Outre les Etats-Unis et la Chine, plusieurs autres pays et régions ont détecté la présence du coronavirus sur leur sol, mais aucun pays européen ne figure parmi eux puisqu’il s’agit de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour, de la Thaïlande, de Taïwan, du Vietnam, de Hong Kong et de Macao.

Présence médicale renforcée à Londres

Face au risque d’importation du virus de Chine, un centre regroupant des médecins et des employés des services sanitaires a tout de même été mis en place au principal aéroport du Royaume-Uni, Londres Heathrow.

A Liège Airport, seules des mesures préventives ont pour le moment été mises en place concernant le coronavirus, y indique-t-on vendredi. L’aéroport de Bierset, spécialisé dans le fret, n’est en effet plus directement relié depuis plusieurs mois à la ville de Wuhan, dans le centre-est de la Chine, où la maladie a fait son apparition en décembre.