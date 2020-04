Coronavirus : un ramadan confiné partout dans le monde

Les mesures de confinement sont strictes dans le royaume, où les prières ont été suspendues dans les mosquées et un couvre-feu total imposé dans la plupart des régions. A l’exception de celles dans la Grande mosquée à La Mecque, où des fidèles en nombre restreint et entourés des forces de sécurité, étaient présents vendredi à la prière.

Le roi Salmane d’Arabie saoudite, pays abritant les deux lieux les plus saints de l’islam, s’est dit "affligé" par l’absence de prières collectives. Mais, il a insisté sur la "protection de la vie et de la santé des peuples".

Irak

En Irak, même s’il y a un allègement du confinement en journée, les Irakiens ne pourront pas partager l’iftar avec leurs proches le soir. Vendredi, le mausolée d’Abdelqader al-Gelani, l’un des plus grands lieux saints sunnites d’Irak, était fermé, de même que la plupart des mosquées.

Des couvre-feux nocturnes sont imposés dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Indonésie

Plus grand pays musulman du monde, l’Indonésie ne connaîtra pas non plus le traditionnel enthousiasme pendant le ramadan. Les fidèles ont été invités à rester chez eux, alors que des millions d’Indonésiens se rendent chaque année dans leurs villes et villages à la fin de ce mois.

"Ce ramadan est très différent, il n’est simplement pas festif. Je suis déçue de ne pas pouvoir aller à la mosquée mais que pouvons-nous y faire ?", déplore Fitria Famela, une Indonésienne.

Certains responsables ont refusé de respecter les restrictions

Toutefois, certains responsables religieux ont refusé de respecter les restrictions. C’est le cas de la principale organisation musulmane de la province indonésienne Aceh. Jeudi soir, des milliers de fidèles ont assisté à la prière dans la plus grande mosquée de la capitale, Banda Aceh.

"Je ne suis pas inquiète car je porte un masque et je garde mes distances", affirme Cut Fitrah Riskiah, présente à la cérémonie.