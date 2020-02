Coronavirus: un quatrième passager du Diamond Princess est décédé

Un quatrième passager du paquebot de croisière Diamond Princess placé en quarantaine au Japon est décédé, a indiqué mardi un responsable gouvernemental et les autorités ont annoncé de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

Un passager de plus de 80 ans est mort alors que près de 700 personnes sorties de ce bateau, à quai dans le port de Yokohoma (sud de Tokyo), ont été déclarées positives au nouveau coronavirus et hospitalisées au Japon. Cette quatrième victime est morte d’une pneumonie, a indiqué un responsable du ministère de la Santé, sans pouvoir assurer avec certitude que le virus était la cause du décès.

Quelque 3700 personnes (passagers et membres d’équipage) se trouvaient à bord du Diamond Princess lorsque la croisière a tourné court après qu’un des voyageurs, débarqué à Hong Kong, a été confirmé positif. Le bateau a été mis en quarantaine le 5 février et des centaines de cas y ont été repérés les jours suivants.

Désormais, les passagers sont sortis du Diamond Princess. Outre ceux hospitalisés, ils sont soit rentrés dans leur pays (pour une nouvelle quarantaine), soit à leur domicile ou dans un hôtel au Japon (si leur test était négatif) ou placés dans un centre d’accueil s’ils ont été en contact avec une personne testée positive.

Plusieurs étrangers rentrés chez eux après un test négatif lorsqu’ils étaient sur le bateau ont finalement été confirmés positifs ultérieurement. Un total de 23 passagers qui ont débarqué n’avaient pas été testés pendant la quarantaine, a en outre admis le ministère de la Santé.

Plusieurs intervenants des services publics sur le bateau ont eux-mêmes contracté ce virus susceptible de déclencher une pneumonie potentiellement mortelle.