Coronavirus: un mort lors de mutineries dans quatre prisons en Italie

Des mutineries, qui ont fait au moins un mort, ont éclaté dimanche dans quatre prisons italiennes, après la suspension des visites familiales dans le cadre des mesures prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus, ont annoncé un syndicat de personnel pénitentiaire et une ONG. "A la suite des modifications introduites par le gouvernement sur les visites en prison entre détenues et leurs familles, à cause du coronavirus, des protestations de détenus sont en cours dans les établissement pénitentiaires de Naples Poggioreale (sud), Modène (nord), Frosinone (centre) et Alexandrie (nord-ouest)", précise l'organisation syndicale autonome de la police pénitentiaire (Osapp).