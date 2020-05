Coronavirus: un hôpital créé en un mois en Allemagne

De l’argent disponible pour investir dans les infrastructures hospitalières, dans le matériel médical… C’est le fruit d’une politique de rigueur, d’austérité, que la première puissance économique d’Europe prône et incarne dans l’Union européenne et pour laquelle elle est souvent critiquée.

"Ces dernières années, grâce à la situation économique en Allemagne et grâce aux bonnes rentrées fiscales, nous avons pu profiter d’une croissance dans les investissements" explique Andrea Grebe, la directrice de l’entreprise communale qui gère la plus grande partie des hôpitaux de Berlin.

Cet hôpital ne sera peut-être pas nécessaire si la deuxième vague est légère, et c’est d’autant plus vrai que même au pic de l’épidémie, les lits de soins intensifs n’ont été occupés qu’à 70% à Berlin… Leurs capacités d’accueil ayant pu être doublées pendant la crise, pour les patients du Covid-19.

L'Allemagne dispose de moyens pour cette hôpital et le combat du Covid-19 grâce à sa rigueur budgétaire, dit la présidente de la CDU, Annegret Kramp Karrenbauer. - © RTBF

Un revers à la médaille

Ces investissements dans les hôpitaux, dans le matériel, ces lits disponibles en Allemagne…

Le tableau a de quoi faire pâlir le personnel médical en Italie ou en Espagne, en Belgique ou en France, où le personnel médical estime qu’un manque d’investissements structurel a aggravé la crise sanitaire. Mais la médaille allemande a son revers.

Les économies des dernières décennies ont épargné les infrastructures mais elles ont été réalisées sur le dos du personnel soignant…

"Une grosse part des économies réalisées s’explique par le fait que le personnel soignant en Allemagne n’est pas payé suffisamment" commente Alfons Labisch, médecin et professeur de santé publique à l’université de Düsseldorf. "Ce qui s’est traduit par le nombre important de personnes que nous avons perdues, et qui vont travailler ailleurs… En Suisse, par exemple".

L’Allemagne a fait venir, à l’occasion de cette crise, du personnel du Mexique ou des Philippines… Payé en dessous du salaire minimum.

Un hôpital qui, même vide, aura servi

Qu’il reçoivent, ou non, des patients Covid-19, cet hôpital aura de toute façon eu une utilité.

C’est l’avis de Steve Troupin, spécialiste des finances publiques à l’Institut de gouvernance publique de la KULeuven, interviewé dans la Semaine de l’Europe sur LaPremière.

"Cet hôpital participe d’une politique de relance, en gonflant le carnet de commandes de fournisseurs. Cela pourrait aussi permettre à l’Allemagne de mener une politique de déconfinement plus agressive, avec cette capacité de soins en réserve" analyse Steve Troupin. "Et puis, pouvoir construire un hôpital flambant neuf en un mois dans un contexte de crise, c’est une démonstration de puissance nationale". On se souvient ainsi des images "virales" de la construction express de l’hôpital de Wuhan, en Chine.

L’Allemagne a une longueur d’avance pour de tels exploits

Pour un tel exploit, pour mobiliser de l’argent aussi vite, l’Allemagne part avec une longueur d’avance, commente encore Steve Troupin. "On ne peut pas douter que l’Allemagne ait géré avec rigueur ses finances publiques, mais ce serait exagéré de dire que c’est uniquement grâce à ses propres efforts que l’Allemagne est dans la situation où elle se trouve actuellement."

Parce que l’Allemagne a tiré certains bénéfices de la crise économique qui a frappé durement le sud de l’Europe.

"D’une certaine façon, l’Europe du nord a bénéficié de la crise précédente" dit l’analyste de la KULeuven. "La dernière crise économique a été sévère pour le sud de l’Europe. Et elle a permis aussi de rendre l’Allemagne et l’Europe du nord beaucoup plus attractive pour la population : il y a eu une migration de talents et toutes ces personnes ont contribué ensuite, amplifié la prospérité économique de l’Allemagne".

L’Allemagne a bénéficié de ce cercle vertueux, tandis qu’un cercle vicieux s’enclenchait au sud de l’Europe, une période d’austérité économique sévère.

Et le cercle vertueux ne s’arrête pas là, pour l’Allemagne. Le proverbe dit, "on ne prête qu’aux riches". L’Allemagne aura plus de facilité qu’un état très endetté à lever des fonds, à emprunter sur les marchés pour ses projets futurs de relance économique.

C’est sur ces constats, notamment, que s’appuient les Etats du sud de l’Union européenne, pour réclamer des mécanismes européens de solidarité financière pour les aider à sortir des ornières, après cette crise sanitaire.