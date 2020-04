Coronavirus : un home en France perd près de la moitié de ses résidents en deux semaines

Le coronavirus a fait de très gros dégâts dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Mars-la-Tour, dans le nord-est de la France. Vingt-deux résidents sur 51 sont vraisemblablement décédés du Covid-19 en deux semaines, a-t-on appris lundi auprès de la directrice de l'établissement, Stéphanie Rémiatte.

Le virus "a été fulgurant: certains résidents n'étaient même pas symptomatiques et en deux heures" leur état de santé s'est fortement dégradé, a rapporté Mme Rémiatte. Parmi les 52 employés du personnel soignant, 19 ont également contracté le virus.

Confinement strict depuis le 16 mars

L'établissement avait pourtant interdit les visites des familles dès le 9 mars, soit deux jours avant la consigne du gouvernement français, et imposé un confinement strict à ses pensionnaires dès le 16 mars. "Mais ça n'a pas suffi car nous avons onze chambres doubles, ce qui ne facilite pas l'isolement, et beaucoup de résidents sortent de leur chambre et déambulent dans les couloirs", a expliqué Mme Remiatte.

Des personnes âgées ont aussi été hospitalisées pour d'autres pathologies avant de revenir à l'Ehpad. "C'est un ensemble de facteurs qui ne nous a pas permis d'éviter la propagation du virus", a poursuivi Mme Remiatte, qui gère un autre Ehpad où aucun cas de coronavirus n'a été constaté.

Assister aux derniers moments des résidents en fin de vie

L'établissement de Mars-la-Tour a néanmoins conservé son effectif de soignants, ce qui "permet aux équipes d'aides soignantes d'avoir le temps de rassurer les résidents, d'échanger avec eux", selon Mme Remiatte.

"Depuis vendredi, je demande aux infirmières de prévenir les familles des patients qui sont en fin de vie", afin qu'elles puissent assister à leurs derniers moments, a précisé la directrice. "On n'est pas armés face à ce genre de crise sanitaire", a-t-elle reconnu, précisant qu'un accompagnement psychologique avait été mis en place pour le personnel.