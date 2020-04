Coronavirus : Un fonds d’urgence pour les chantiers du patrimoine dans les zones de conflit

La Fondation ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit) a lancé mardi un fonds d’urgence doté d’une première enveloppe d’un million de dollars (920.000 euros) pour renforcer pendant la pandémie de coronavirus la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit et post-conflit où elle intervient, du Mali à l’Afghanistan.

"La pandémie a entraîné la fermeture de sites, et souvent mis un terme aux travaux de réhabilitation. Or, ces sites constituent une source d’emplois et de revenus pour les opérateurs locaux, les institutions ou associations culturelles, ainsi que pour les experts, ingénieurs, ouvriers et artisans", a noté l’ALIPH dans un communiqué.

À Gao, au Mali, les partenaires d’ALIPH ont suspendu le projet lancé récemment et qui était prévu jusqu’en 2022 de réhabilitation du tombeau des Askia, un des quatre sites du pays inscrits au patrimoine de l’Unesco. En Afghanistan, la restauration du stupa bouddhiste de Shewaki venait à peine de commencer lorsque les ouvriers ont dû l’interrompre en raison du coronavirus.

►►► À lire aussi : Coronavirus en France : le chantier de Notre-Dame de Paris va reprendre progressivement à partir de lundi

L’enveloppe initiale d’un million de dollars, qui pourra être abondée en fonction des besoins par l’Alliance et ses partenaires, aidera les opérateurs à couvrir leurs coûts de fonctionnement, de santé et de personnel. Elle financera également l’acquisition d’outils informatiques et l’accès à des programmes de formation en ligne.

L’ALIPH a été lancée en décembre 2016 à Abou Dhabi sous l’impulsion notamment de la France, en réaction à la destruction massive du patrimoine culturel du Moyen-Orient et du Sahel par la guerre et le terrorisme. Grâce à ses donateurs publics (notamment la France, les Émirats et l’Arabie saoudite) et privés, la Fondation basée à Genève finance près de 50 projets dans 14 pays.