Coronavirus : un cas positif détecté à Disneyland Paris

Un salarié du parc Disneyland Paris, en France, a été diagnostiqué positif au Covid-19, rapporte le journal Le Parisien ce lundi. Il s’agit d’un travailleur de l’équipe de maintenance, qui a été hospitalisé. Ses trois collègues ont été priés de rester en quarantaine. Selon la direction du parc, le salarié "n’a jamais été en contact avec les visiteurs", étant donné qu’il occupe un travail de nuit. Il se trouvait déjà en arrêt maladie.

Disneyland Paris reste toutefois ouvert, malgré les mesures de confinement imposées par le gouvernement, qui interdit désormais les rassemblements de plus de 1000 personnes. Pourtant, le parc, qui accueille 15 millions de visiteurs par an, dispose de salles de spectacle de cette capacité. "On ne sait pas ce qui va être fait, explique au Parisien un travailleur syndiqué CFTC. Si l’information de ce premier cas n’avait pas circulé entre des salariés, nous ne l’aurions pas su." La direction du groupe Disney a envoyé un mail à tous les salariés autour du monde, les assurant que la priorité était "leur sécurité".