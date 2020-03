Coronavirus: toutes les écoles fermées à partir de vendredi en Irlande (Premier ministre)

Toutes les écoles, crèches, universités et institutions culturelles seront fermées en Irlande à partir de vendredi et jusqu'au 29 mars pour tenter de contrer la progression de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, a annoncé jeudi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

Le gouvernement irlandais recommande également d'annuler tous les rassemblements de plus de 100 personnes dans des lieux fermés et de plus de 500 personnes à l'extérieur.

"Là où ce sera possible, les cours seront dispensés en ligne ou à distance", a précisé Leo Varadkar dans une déclaration faite de Washington, où il effectue une visite, et retransmise par la télévision irlandaise RTE. "Vous devez continuer à vous rendre au travail si vous le pouvez, mais quand c'est possible, vous devriez travailler de la maison", a poursuivi M. Varadkar.

Saint Patrick déjà annulée

Pour éviter au maximum les contagions, les heures de travail devraient être étalées et les réunions se dérouler à distance ou au téléphone, tandis que les transports en commun continueront de fonctionner. "En dehors du travail, les gens devraient tenter de réduire les interactions sociales autant que possible", a conseillé M. Varadkar.

Les magasins resteront ouverts, tout comme les cafés et les restaurants qui devront toutefois veiller à ce que les personnes gardent leurs distances. Le gouvernement fera de son côté en sorte que les chaînes d'approvisionnement ne soient "pas perturbées", a souligné M. Varadkar. Toutes les personnes arrivant en Irlande par un aéroport ou un port seront informées des mesures en place et devront se mettre en quarantaine si elles ont des symptômes de la maladie. L'Irlande a jusqu'ici fait état de 43 contaminations et a annoncé son premier mort mercredi.

Toutes les parades de la Saint-Patrick, qui rassemblent des centaines de milliers de personnes et attirent de nombreux touristes le 17 mars, avaient déjà été annulées dans ce pays.