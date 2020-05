"Il sera possible de procéder à la réouverture de tous les aéroports à partir du 3 juin prochain, quand seront de nouveau permis les transferts interrégionaux et internationaux", a expliqué Paola De Micheli devant les députés, alors que la péninsule sort progressivement de deux mois de confinement pour endiguer l'épidémie du nouveau coronavirus.

Tous les aéroports italiens pourront rouvrir à partir du 3 juin, a annoncé mercredi la ministre des Transports et des Infrastructures.

Premier pays à avoir confiné il y a plus de deux mois l'ensemble de sa population pour juguler la pandémie meurtrière du nouveau coronavirus, l'Italie a amorcé ce lundi le déconfinement que tout le monde espérait. Une péninsule traumatisée avec une économie à genoux et le décès d'environ 32.000 personnes mais qui avait besoin de cette "bouffée d'air frais".

Ce lundi a la réouverture de la majorité des petits et grands commerces, des coiffeurs, des salons de beauté, des bars et restaurants. Messes et célébrations religieuses reprennent également dans les églises de Rome comme dans le reste du pays, avec les mesures de distanciation sociale adéquates.