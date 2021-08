Coronavirus: Singapour verse une compensation à des victimes d'effets secondaires du vaccin

Le gouvernement de Singapour a versé un total de 782.000 dollars singapourien (environ 490.000 euros) à 144 personnes ayant souffert d'effets secondaires après avoir été vaccinées contre le coronavirus, a annoncé mardi le ministère de la Santé de la ville-État.

Une indemnité de 225.000 dollars a notamment été versée à un garçon de 16 ans victime d'une crise cardiaque alors qu'il faisait de l'exercice la semaine suivant son injection. L'agence sanitaire de Singapour (HSA) a déclaré avoir reçu, jusqu'au 31 juillet, près de 10.000 rapports d'effets indésirables. Parmi ceux-ci, 400 ont été classés comme "graves".

Plus de 4,2 millions d'habitants de Singapour ont déjà reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus sur une population totale de 5,7 millions. Cela en fait le pays d'Asie avec la couverture vaccinale la plus élevée, selon les données officielles de Our World in Data, géré par l'Université d'Oxford.

Depuis le début de la pandémie, Singapour a enregistré 44 décès liés au Covid-19, ce qui est l'un des taux de mortalité les plus bas du monde.