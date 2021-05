Coronavirus : Singapour et Taïwan rattrapées par une hausse importante de cas domestiques

Singapour et Taïwan, deux îles jusqu'à présent très peu touchées par la pandémie de Covid-19, ont annoncé la fermeture des écoles après une hausse du nombre de contaminations locales.

Singapour a décidé de fermer les écoles du primaire au secondaire, à partir de mercredi jusqu'à la fin du mois de mai.

Le ministre singapourien de la Santé Ong Ye Kung, citant une conversation avec le directeur des services médicaux de son ministère Kenneth Mak, a souligné que le variant B.1.617, détecté en Inde pour la première fois, "semblait affecter plus les enfants".

Mutations virulentes

"Certaines des mutations sont plus virulentes et elles semblent attaquer des enfants plus jeunes", a relevé le ministre de l'Education Chan Chun Sing.

Le gouvernement "est en train d'élaborer un plan" pour vacciner les élèves de moins de 16 ans, a-t-il indiqué sur Facebook.

Singapour a détecté 38 nouveaux cas de contaminations locales dimanche, le chiffre le plus élevé sur un jour depuis huit mois dans la cité-Etat, et 21 autres cas lundi.

Taïwan face à une vague de contaminations

Taïwan va aussi fermer des écoles dans sa capitale pour tenter de juguler une vague de contaminations et a fermé ses frontières à tous les étrangers pour un mois, sauf aux résidents.

Les cours sont suspendus à Taipei, la capitale, et dans la ville voisine Nouveau Taipei, jusqu'au 28 mai. Le territoire, relativement épargné jusqu'à présent, a détecté 333 nouveaux cas lundi, portant le total à plus de 2.000 depuis le début de la pandémie.

Taïwan, s’efforce également d’obtenir des vaccins, son stock de 300.000 doses commençant à s’épuiser. Seulement 1% environ des 23 millions d’habitants de Taïwan sont vaccinés.

Grâce en grande partie à un suivi efficace des cas et à la fermeture des frontières, Taïwan a été jusqu’à présent un modèle de réussite dans sa gestion de la pandémie et la vie dans le pays s’est poursuivie presque normalement, sans confinements ni hôpitaux débordés.

Plus de 700 cas domestiques en une semaine

Mais au cours de la semaine dernière, l’île a signalé plus de 700 cas domestiques, sur un total de 2017 infections enregistrées depuis le début de la contagion. Au total, 12 personnes sont mortes du Covid-19 dans le pays.

Si Taïwan a commencé sa campagne vaccinale, elle n’a reçu qu’environ 300.000 doses, toutes d’AstraZeneca, le pays ayant été victime de la pénurie mondiale alors qu’il en avait commandé 20 millions, notamment auprès de Moderna.

L’ambassadrice de facto de Taipei aux États-Unis, Hsiao Bi-khim, a dit avoir fait pression sur Moderna pour que les vaccins arrivent dans les délais prévus, avant la fin du mois de juin, selon l’agence centrale de presse officielle de Taïwan.

Davantage de vaccins dès le mois prochain

Sans fournir de détails, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré la semaine dernière que davantage de vaccins arriveraient à partir du mois prochain. Des vaccins mis au point localement devraient également être disponibles d’ici juillet.

Moderna et AstraZeneca n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires.

L’alliance pour les vaccins GAVI a dit s’attendre lundi à ce que Taïwan reçoive les vaccins d’AstraZeneca qui lui ont été alloués dans le cadre du programme COVAX d’ici la fin du mois de juin au plus tard.

Face à la dégradation de la situation sanitaire dans le pays, la Bourse de Taipei a chuté lundi de 3% et accuse un repli de 12,5% depuis le début du mois.

Singapour repousse son projet de bulle avec Hong Kong

Singapour, qui compte 5,7 millions d'habitants, n'a enregistré que quelque 61.000 cas de contamination au coronavirus depuis le début de la pandémie et 31 morts.

Devant la recrudescence des cas, la cité-Etat d'Asie du Sud-Est a imposé de nouvelles restrictions à ses habitants qui ne peuvent pas se rassembler à plus de deux personnes.

Singapour va aussi devoir à nouveau repousser son projet de "bulle" aérienne avec Hong Kong qui devait être lancé le 26 mai.

Un porte-parole du gouvernement hongkongais a confirmé qu'"au regard de l'évolution récente de l'épidémie de Covid-19 à Singapour", les deux gouvernements avaient décidé de retarder leur initiative. Début décembre, les deux centres financiers avaient déjà reporté ce projet en raison d'une quatrième vague épidémique à Hong Kong.