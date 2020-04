Coronavirus: seulement trente nouveaux cas en Chine

La Chine a recensé samedi 30 nouvelles contaminations au coronavirus, indiquent les autorités sanitaires. Il s'agit de cinq contaminations locales et 25 importées, selon l'agence de presse d'Etat Xinhua. Les cinq nouveaux cas locaux ont été enregistrés dans la province de Guangdong. Trois décès ont également été annoncés samedi.

Plus de 3.300 personnes sont officiellement mortes de la maladie Covid-19 en Chine.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 63.437 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT.

Plus de 1.169.210 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 190 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 219.000 sont aujourd'hui considérés comme guéris.