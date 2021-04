Coronavirus : selon l'OMS, les leçons du Covid doivent aider à combattre la résistance aux antibiotiques

Antibiotiques trop consommés par les Belges selon le rapport KCE - JT 19h30 - 04/04/2019 En 2017, la Belgique était le 9e plus gros prescripteur d'antibiotiques au niveau européen. Pourtant, on le sait : un usage inapproprié des antibiotiques rend les bactéries de plus en plus résistantes. Les conséquences ne sont pas anodines : maladies plus longues, hospitalisations plus fréquentes et même décès. Le Centre Fédéral d'expertise des Soins de santé publie un rapport avec 21 recommandations, notamment à l'adresse des médecins généralistes.