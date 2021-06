Coronavirus: Ryanair va s'opposer en justice au système "des feux de signalisation britannique"

Ryanair s'apprêterait à lancer une action en justice contre le gouvernement au sujet de son système de feux de signalisation pour les voyages internationaux, rapporte jeudi la BBC.

Ce système basé sur le risque, qui prévoit des notes rouges, orange et vertes pour différents pays, détermine les exigences en matière de quarantaine et de dépistage du coronavirus auxquelles les voyageurs doivent se soumettre lorsqu'ils rentrent au Royaume-Uni.

L'action en justice qui sera intentée par Ryanair et le Manchester Airport Group demandera plus de transparence sur la manière dont il est décidé quels pays peuvent figurer sur la liste verte.

Défaillant et préjudiciable

La semaine dernière, des voix s'étaient élevées pour dénoncer un système "défaillant et préjudiciable" pour les voyages internationaux qui devait être abandonné si l'on voulait sauver le secteur britannique du voyage et du tourisme d'un effondrement total.

Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré que l'approche britannique "stop, go, stop, go" des voyages était absurde. Il réclame que, maintenant que 80% de la population adulte britannique est vaccinée, elle puisse partir en vacances au Portugal et en Espagne sans restrictions.

Cette décision intervient alors que les autorités étudient des propositions qui pourraient permettre aux Britanniques ayant reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus d'éviter la quarantaine à leur retour d'un pays figurant sur la liste orange, selon les informations du Daily Telegraph.