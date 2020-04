Coronavirus : Royaume-Uni, will the Queen save the UK ?

Alors que la Reine Elisabeth II doit prononcer un discours historique sur le Covid 19 à destination de ses sujets du Royaume-Uni et du Commonwealth, nous vous proposons une analyse de la situation britannique et des évolutions de la stratégie menée par son Premier ministre Boris Johnson. 708 morts supplémentaires ont été enregistrés en une journée, un nouveau record confirmant l’accélération de l’épidémie. Un enfant de cinq ans figure parmi les dernières victimes en Grande-Bretagne, ce qui rappelle que la maladie ne tue pas seulement les personnes âgées ou affaiblies. Plus de 3600 personnes ont perdu la vie dans le pays.

Le système de santé confronté à un "tsunami" de malades graves

Militaires, personnel médical et volontaires aident le gouvernement, obligé de s’organiser en un temps record face à la propagation de la maladie, qui s’accélère dangereusement. Un immense hôpital de campagne, mis en place en seulement neuf jours dans un centre de conférence de Londres, a ouvert vendredi pour absorber la déferlante de malades du nouveau coronavirus s’abattant sur le système de santé britannique.



Construit avec le concours de l’armée, l’hôpital de Nightingale, d’une capacité initiale de 500 lits, pourra atteindre 4000 lits, soit l’équivalent de dix hôpitaux classiques. Inauguré par le prince Charles en vidéoconférence de sa résidence écossaise et par le ministre de la Santé Matt Hancock sur place, il s’agit du premier d’une série d’établissements provisoires prévus au Royaume-Uni.



Sorti cette semaine de quarantaine après avoir été lui-même contaminé, le fils de la reine Elizabeth II a qualifié cet hôpital de campagne de… Lumière éclatante dans ces temps sombres Avec un personnel prévu de 16.000 soignants, cet hôpital géant, sans équivalent en Grande-Bretagne, tente de répondre à l’accélération de la pandémie, qui a officiellement contaminé 33.718 personnes, faisant 2921 morts, au Royaume-Uni. Le Prince Charles se réjouit de cette réalisation : C’est sans aucun doute une prouesse sur tous les plans, de la rapidité de sa construction en tout juste neuf jours au talent de ceux qui l’ont créé. Il précède deux autres établissements du même type déjà annoncés en Angleterre, à Birmingham et à Manchester, d’une capacité de 3000 lits chacun.

Multiplier les tests

A peine guéri du coronavirus, le ministre de la Santé a reconnu des ratés et promis d’atteindre 100.000 tests par jour d’ici la fin avril, soit dix fois plus qu’actuellement. L’objectif est notamment de pouvoir dépister massivement le personnel soignant, dont 8% en moyenne sont à l’isolement car présentant des symptômes. Ceux qui seront testés négatifs pourraient ainsi repartir travailler et soulager les hôpitaux actuellement débordés.

Critiqué pour avoir tardé à imposer un confinement de la population puis pour les ratés du dépistage, le gouvernement cherche à montrer sa détermination à agir.

Comment expliquer ce retard à l’allumage ?

Par un choix politique du Premier ministre Boris Johnson. Le pays a opté pour la stratégie "de l’immunité collective" comme aux Pays-Bas ou en Suède. Il faut 60% de personnes immunisées pour se débarrasser du virus. Dans le cas du COVID-19, il n’existe pas de vaccination à ce jour. En vertu de ce principe, ce n’est donc qu’en étant contaminés que les citoyens pourraient développer cette immunité. C’était sans penser aux conséquences pour les personnes les plus fragiles et aussi pour le système de santé.

Pendant que de nombreux pays du continent prenaient des mesures de confinement, de fermetures de lieux public. Voici ce que disait Boris Johnson : Nous ne fermons pas, je répète, nous ne fermons pas les écoles maintenant. L’avis scientifique est que cela pourrait faire plus de mal que de bien pour le moment. Face à l’opinion publique, il a dû revenir très vite sur cette position.

Pourquoi cette stratégie ?

Peut-être par dogmatisme, le conservateur a tout fait pour sauver son économie d’un arrêt inéluctable. Faire différent du continent dans la suite du Brexit mais il a bien dû se résoudre à prendre des mesures équivalentes aux nôtres, un mouvement à 180 degrés parce que le Premier ministre a été touché directement ! Sur l’avis du conseil médical en chef, j’ai fait un test qui s’est révélé positif et donc je travaille chez moi, je m’isole. C’est tout à fait ce qu’il faut faire et soyez rassurés, grâce à la magie de la technologie moderne je continue de travailler avec mon équipe pour diriger la lutte nationale contre le coronavirus !

L’épidémie de Covid-19 a déjà infecté Boris Johnson, le ministre de la Santé Matt Hancock ou encore le prince Charles, l’héritier de la couronne.

Après un retard à l’allumage, les Britanniques voient loin !

Les autorités britanniques sont à la fois pragmatiques et directes. Les mesures de confinement pourraient durer sans doute jusqu’au mois de juin. Les écoles et universités ne devraient pas rouvrir avant l’automne prochain pour éviter un second pic. Pour la première fois depuis 70 ans Le festival d’Edimbourg, plus grand événement mondial de spectacle vivant prévu au mois d’août, a été annulé. Même chose pour le festival de Glastonbury en juillet.



Un des ministres du gouvernement a déclaré qu’il n’y aurait sans doute pas assez de personnels soignants pour prendre en charge tous les malades du Covid-19 et qu’il n’y aurait pas assez de bras pour sauver toutes les personnes qui pourraient l’être.

Les encouragements de la Reine

La reine Elisabeth II lors d’une rare intervention télévisée ce dimanche soir va encourager les Britanniques à se montrer à la hauteur du défi posé par la pandémie de coronavirus. J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi et que ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que les autres. Que les qualités de l’autodiscipline, de la détermination bienveillante et de la camaraderie caractérisent toujours ce pays. Cette allocution télévisée, qui doit être diffusée dimanche à 21h00 à l’attention des Britanniques et des nations du Commonwealth, est seulement la quatrième intervention d’Elisabeth II depuis le début de son règne, il y a 68 ans. Elle témoigne de la gravité de la crise au Royaume-Uni. Nous verrons à l’avenir quel aura été l’impact des choix de Boris Johnson face à un bilan qui pourrait être dramatique.

