Coronavirus : risque "élevé à très élevé" que le variant Omicron se répande en Europe

Le risque est "élevé à très élevé" que le nouveau variant du Covid-19, baptisé Omicron et détecté à l'origine en Afrique du Sud, se répande en Europe, a déclaré vendredi soir l'agence de santé de l'UE.

Dans un rapport d'évaluation des risques, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que "le niveau général de risque pour l'UE et l'EEE (Espace économique européen) associé au variant Omicron du SARS-CoV-2 est jugé élevé à très élevé". Hormis l'Afrique du Sud, Omicron a été détecté au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, à Hong Kong et en Belgique.

La décision de nombreux pays vendredi d'interdire l'entrée sur leur territoire des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud après la découverte dans ce pays d'un nouveau variant du Covid-19 est "injustifiée", a pour sa part regretté le ministre sud-africain de la Santé.

Les scientifiques ont annoncé la veille avoir détecté dans le pays d'Afrique australe une nouvelle forme du Covid-19, potentiellement très contagieuse et aux mutations multiples. L'efficacité des vaccins contre cette forme mutante baptisée Omicron par l'OMS est à l'étude.

Certains dirigeants cherchent des boucs émissaires pour résoudre un problème qui est mondial

Au fil de la journée, l'Afrique du Sud s'est retrouvée de plus en plus isolée du reste du monde. De nombreux pays tels que la France ou les Etats-Unis ont annoncé suspendre les vols.

L'Union européenne a recommandé de suspendre tous les voyages en provenance et à destination de l'Afrique du Sud et six pays voisins. "Certaines réactions sont injustifiées", a déclaré le ministre de la Santé sud-africain Joe Phaahla lors d'une conférence de presse dans la soirée. "Certains dirigeants cherchent des boucs émissaires pour résoudre un problème qui est mondial", a-t-il poursuivi évoquant une réaction de "panique".