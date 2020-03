Coronavirus: quand la crise se fait mondiale (diverses mesures prises, ces dernières heures, pour lutter contre la pandémie)

Le monde culturel et des loisirs va être fortement impacté, comme ici à la Monnaie (Bruxelles) - © LOAN SILVESTRE - BELGA

En Asie, le coronavirus semble être sous contrôle et régresse fortement Corée du Sud: le pays, qui a été le plus grand foyer de l'épidémie de Covid-19 après la Chine, a fait état vendredi du plus faible nombre de nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus depuis trois semaines. Pour la première fois, le nombre de patients guéris a dépassé jeudi celui des nouvelles contaminations, ont annoncé vendredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies. Chine: La Chine a rapporté vendredi seulement huit nouvelles contaminations par le coronavirus, soit le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur l'épidémie mi-janvier. Une théorie du complot, elle, a fait son apparition, relayée par des membres de l'autorité. Inde: Un premier décès a été annoncé. Le pays compte pour l'instant que 73 cas confirmés de contamination, mais ce nombre augmente rapidement Iran: Le pays est un des plus touché du monde. L'Iran a annoncé mercredi la mort de 63 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le total à 354 morts. Japon: La grande question dans l'archipel nippon, ce sont les Jeux Olympiques à venir. Comme le souligne Le Monde.fr, malgré la proposition de Donald Trump de faire des J.O. à huis-clos, des responsables politiques japonais ont réaffirmé ce vendredi 13 mars ne rien changer aux plans initiaux (compétitions du 24 juillet au 09 août, en public). La flamme olympique a, elle, été allumée jeudi sur le site antique d'Olympie (Grèce). Népal: Le Népal emboîte ce vendredi le pas de la Chine et suspend la délivrance des permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de Covid-19, fermant ainsi l'accès du "Toit du monde" à quelques semaines du début prévu de la haute saison. Sri Lanka: fermeture des écoles Turquie: un cas aurait de contamination aurait été annoncé. Dans le pays, ce sont surtout les mesures de désinfections (écoles, mosquées,...) qui sont mises en place.

Ailleurs dans le monde, la maladie se répand peu à peu, et des mesures sont prises Amériques: USA: Les "étrangers" sont responsables de la maladie, selon Donald Trump. Décision a été prise de refuser l'entrée au territoire américain aux membres de l'espace Schengen. Après celui d'Anaheim, en Californie, Disney a annoncé jeudi la fermeture de ses parcs d'attraction Disney World, en Floride, et Disneyland Paris à partir de dimanche et jusqu'à la fin du mois de mars, "par principe de précaution" contre l'épidémie de coronavirus. Au siège de l'ONU, on annonce le premier cas: une diplomate de la mission des Philippines auprès de l'ONU a été testée positive au coronavirus, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques, soit le premier cas recensé au siège des Nations unies à New York. Canada: Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, a été testée positive au coronavirus et restera donc en quarantaine "pour une durée indéterminée", a indiqué jeudi soir dans un communiqué le cabinet de Justin Trudeau. Le Canada recensait jeudi plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire, la majeure partie en Ontario (centre) et en Colombie-Britannique (ouest), avec un seul décès constaté à ce jour. Le gouvernement du Québec a annoncer annuler les championnats du monde de patinage artistique, prévus du 16 au 22 mars à Montréal. Amérique du Sud: Le nombre de cas confirmés de coronavirus continue de croître régulièrement en Amérique latine. Elle est de maintenant environ 255 personnes dans 15 pays. Trois personnes sont mortes, la dernière étant une femme de 52 ans décédée au Guyana après être rentrée récemment des Etats-Unis. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a déclaré jeudi, dans une vidéo où il apparaît portant un masque de protection, qu'il saurait "dans les prochaines heures" s'il a été contaminé par le coronavirus. Au Vénezuela, des professionnels de la santé vénézuéliens s'inquiètent notamment de l'impréparation du système sanitaire pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus. Côté sports, la Conmebol, la confédération sud-américaine de football, a suspendu des matchs de la Copa Libertadores-2020 qui devaient se disputer du 15 au 21 mars. Le rallye d'Argentine a lui été postposé.

Afrique Sénégal: le président sénégalais Macky Sall a exhorté jeudi soir les pays africains à combattre de concert le coronavirus pour éviter que le continent ne devienne le "nouveau foyer de la maladie", alors que son pays est le plus touché d'Afrique de l'Ouest. Gabon: Un premier cas de patient malade du nouveau coronavirus a été annoncé jeudi: un Gabonais revenant de Bordeaux. Le Ghana aussi est à présent confronté à la maladie. Deux cas de coronavirus y ont été recensés, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires, précisant que les personnes contaminées arrivaient de Norvège et de Turquie, qu'elles étaient dans un "état stable" et que la situation était "sous contrôle".

Océanie Australie: Le Premier ministre australien, Scott Morrison, recommande l'annulation des rassemblements "non essentiels" de plus de 500 personnes dès lundi. Le dirigeant, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse vendredi, a dit constater un "nombre croissant de cas transmis au sein de la communauté en Australie". Les restrictions ne concernent pas les écoles, universités ou les transports publics ou les aéroports. Le Grand Prix de formule 1 d’Australie a été annulé. L’écurie McLaren avait annoncé jeudi son forfait après la détection d’un cas de coronavirus dans son équipe. Nouvelle-Zélande: deux malades sont à déplorer.