Coronavirus : quand la Nouvelle-Zélande partage son expérience du covid-19 avec les USA

C’est la jeune et célèbre première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern qui l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse ce lundi. Elle vient de mettre le président élu américain, Joe Biden, en contact avec ses autorités sanitaires afin de partager leurs expériences et connaissances au sujet de la stratégie à suivre pour juguler l’épidémie de coronavirus. Le bilan de la Nouvelle Zélande est particulièrement bon. Ce pays de près de 5 millions d’habitants n’a enregistré à ce jour que 2030 infections et 25 morts depuis le début de la pandémie. Le succès de la stratégie néo-zélandaise a été attribué à une politique de test large, rapide et massive. Selon le magazine Forbes, 1,2 million de tests ont été pratiqués depuis le 28 février 2020, date à laquelle le premier cas de COVID19 a été enregistré en Nouvelle Zélande.

