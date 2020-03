Coronavirus: quand la crise se fait mondiale (diverses mesures prises, ces dernières heures, pour lutter contre la pandémie)

Pandémie. Le mot a toute son importance car l'épidémie du COVID-19 est à présent mondiale. Selon, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est cependant "maîtrisable" . 130 000 de personnes sont contaminées et 5 000 décès sont à présent à dénombrer sur la planète. Les différents pays prennent eux des mesures pour essayer d'endiguer la maladie (en encombrant le moins possible les hôpitaux, par exemple), Les bourses, elles, plongent. Petit tour d'horizon ce vendredi matin.

Suisse: on dénombre 6 décès et 858 cas positifs dans 23 cantons sur 26 (données du jeudi 12 mars, selon le Temps.ch ). Le virus a connu une expansion brutale avec quelque 200 nouveaux cas déclarés en 24 heures, dont 33 à Zurich.

Pologne: les écoles ont été fermées temporairement, et les rassemblements publics, les événements sportifs et culturels, ont été interdits ou sévèrement limités. Varsovie a instauré des contrôles sanitaires à toutes les frontières.

Italie: le pays tout entier est, on le sait, en quarantaine . L'Italie a enregistré jeudi son millième mort et compte désormais plus de 15.000 cas. Tous les commerces, sauf ceux jugés essentiels, sont désormais fermés. A Rome, toutes les églises ont fermé leurs portes aux fidèles jusqu'au 3 avril.

Estonie/ Lettonie : l'état d'urgence a été décidé, et ce jusqu'au 1e mai. Le trafic maritime entre Stockholm (Suède) et Tallinn (Estonie) est lui, suspendu.

Danemark: Les autorités sanitaires danoises auront la possibilité d'obliger les malades du coronavirus à se soigner après l'adoption jeudi soir en procédure d'urgence d'une législation exceptionnelle qui permet d'interdire les rassemblements de plus de 100 personnes. Les écoles sont fermées et les soins non-urgents postposés. Le pays n'a cependant aucun décès à déplorer.

Autriche: La quasi totalité des stations de ski d'Autriche, première destination de sports d'hiver en Europe, fermeront de manière anticipée dimanche soir afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont indiqué jeudi soir les autorités régionales. La province du Tyrol, qui compte le plus grand nombre de domaines skiables du pays, a été la première à décréter cette mesure, suivie par les provinces de Salzbourg et du Vorarlberg.

Corée du Sud : le pays, qui a été le plus grand foyer de l'épidémie de Covid-19 après la Chine, a fait état vendredi du plus faible nombre de nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus depuis trois semaines . Pour la première fois, le nombre de patients guéris a dépassé jeudi celui des nouvelles contaminations, ont annoncé vendredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies.

Ailleurs dans le monde, la maladie se répand peu à peu, et des mesures sont prises

Amériques:

USA: Les "étrangers" sont responsables de la maladie, selon Donald Trump. Décision a été prise de refuser l'entrée au territoire américain aux membres de l'espace Schengen. Après celui d'Anaheim, en Californie, Disney a annoncé jeudi la fermeture de ses parcs d'attraction Disney World, en Floride, et Disneyland Paris à partir de dimanche et jusqu'à la fin du mois de mars, "par principe de précaution" contre l'épidémie de coronavirus. Au siège de l'ONU, on annonce le premier cas: une diplomate de la mission des Philippines auprès de l'ONU a été testée positive au coronavirus, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques, soit le premier cas recensé au siège des Nations unies à New York.

Canada: Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, a été testée positive au coronavirus et restera donc en quarantaine "pour une durée indéterminée", a indiqué jeudi soir dans un communiqué le cabinet de Justin Trudeau. Le Canada recensait jeudi plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire, la majeure partie en Ontario (centre) et en Colombie-Britannique (ouest), avec un seul décès constaté à ce jour. Le gouvernement du Québec a annoncer annuler les championnats du monde de patinage artistique, prévus du 16 au 22 mars à Montréal.

Amérique du Sud: Le nombre de cas confirmés de coronavirus continue de croître régulièrement en Amérique latine. Elle est de maintenant environ 255 personnes dans 15 pays. Trois personnes sont mortes, la dernière étant une femme de 52 ans décédée au Guyana après être rentrée récemment des Etats-Unis. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a déclaré jeudi, dans une vidéo où il apparaît portant un masque de protection, qu'il saurait "dans les prochaines heures" s'il a été contaminé par le coronavirus. Au Vénezuela, des professionnels de la santé vénézuéliens s'inquiètent notamment de l'impréparation du système sanitaire pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus. Côté sports, la Conmebol, la confédération sud-américaine de football, a suspendu des matchs de la Copa Libertadores-2020 qui devaient se disputer du 15 au 21 mars. Le rallye d'Argentine a lui été postposé.