Coronavirus : quand et où pourra-t-on envisager des vacances au ski ?

On le sait, le secteur touristique montagnard a été l’un des secteurs durement touché par cette crise sanitaire. En mars dernier, les stations ont été contraintes de fermer les unes après les autres. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Même si l’incertitude règne, on fait le point.

En cas de réouverture des stations et afin de préserver la santé de tous, il devrait être possible de skier à visage découvert sur les pistes mais le port du masque serait toujours obligatoire dans les zones publiques comme les transports publics, les offices de tourisme, les magasins et chez le loueur de matériel mais aussi dans les files d’attente et sur les remontées mécaniques. La distanciation sociale sera toujours et naturellement de mise.

