Coronavirus: prises de températures et rues désertes, le quotidien des Pékinois

Pour l’instant, Pékin est relativement épargné par l’épidémie de coronavirus avec 366 cas et trois morts. Plus loin à Taikooli, au coeur du quartier branché de Sanlitun, un agent désinfecte le sol au vaporisateur, bien loin des images de camions citernes qui nettoient les rues d’autres villes chinoises.

A Pékin, la fin des congé s’est déroulée sous un ciel gris sombre, augurant d’un épisode de pollution encore jamais observé depuis le début de l’hiver et signe que les usines aussi ont repris leur activité.

La semaine dernière, le président Xi a déclaré lors d’une réunion du Politburo, l’organe le plus important de l’appareil communiste, que les mesures pour combattre l’épidémie étaient trop sévères, affaiblissant une économie chinoise déjà au ralenti en 2019 (6,1% de croissance, record de lenteur en près de trente ans).

Pourtant dans les rues de la capitale chinoise, la vie n’a pas repris pour autant. Les rues sont toujours désertes et les magasins qui n’ont pas baissé leur store sont snobés par une population apeurée par le coronavirus, rebaptisé COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé.

"C’est très calme depuis plusieurs semaines, les clients évitent de sortir dans la mesure du possible", lance résigné un caissier d’une parapharmacie. Ici, les masques sont introuvables, comme dans la plupart des pharmacies de la ville, qui doivent dorénavant enregistrer l’identité de patients achetant des médicaments contre la fièvre ou la toux.

Dans un drugstore de l’est de la ville, une affiche prévient : "Pas de masques ici jusqu’à nouvel ordre". A l’entrée, un thermomètre et un registre sont posés sur une table blanche. "On est en rupture de stock et c’est difficile de vous dire quand on sera réapprovisionné", explique une infirmière, la bouche protégée par un bout de tissu.

Bien qu’ils ne sont pas obligatoire dans les rues, contrairement à Shanghai, des panneaux recommandent le port du masque. Mêmes conseils crachés par les haut-parleurs des épiceries et magasins de la capitale. Introuvables, les masques sont pourtant sur toutes les bouches à Pékin.