Coronavirus : près de 3900 morts en Iran selon les chiffres officiels

Le nouveau coronavirus a fait près de 3900 morts en Iran, selon des chiffres officiels publiés mardi et montrant une baisse des nouveaux cas d’infection pour le septième jour d’affilée.

Un total de 133 nouveaux décès provoqués par la maladie au cours des dernières 24 heures a été enregistré dans le pays, a déclaré Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien.

Cela porte à 3872 morts le bilan de la pandémie en Iran, pays de loin le plus touché par le fléau au Proche et au Moyen-Orient.

Selon M. Jahanpour, 2089 nouveaux cas de contamination ont été confirmés entre lundi et mardi. Cet indicateur est au plus bas depuis le pic de 3111 cas journaliers atteint le 31 mars.

Depuis la reconnaissance des premiers cas de contamination par le virus en février, l’Iran a déclaré 62.589 cas confirmés de malades du Covid-19.

A l’étranger, certains soupçonnent les chiffres officiels iraniens d’être sous-estimés.

Selon M. Jahanpour, 3987 patients étaient dans un état critique mardi.

Depuis le début de l’épidémie en Iran, 27.039 malades hospitalisés ont guéri et sont rentrés chez eux, a encore dit M. Jahanpour, indiquant par ailleurs que le pays avait mené plus de 211.000 tests de la maladie.

Pour tenter de limiter la propagation de la maladie, les autorités n’ont pas imposé de confinement mais elles demandent à la population de rester chez elle "autant que possible" et ont eu recours à d’autres restrictions comme la fermeture de la plupart des commerces jugés non essentiels.

Le président Hassan Rohani a annoncé dimanche que les autorités avaient donné leur aval à la reprise de certaines activités économiques, "étape par étape", à partir du 11 avril.