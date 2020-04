Coronavirus : près de 150 cas à bord d'un navire de croisière au Japon

Près d'un quart des 623 membres de l'équipage d'un navire de croisière amarré dans l'ouest du Japon ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé samedi un responsable officiel japonais.

Le Costa Atlantica, un paquebot sous pavillon italien qui n'a pas de passagers à son bord, est arrivé en janvier dans le port méridional de Nagasaki pour des réparations. Les autorités locales avaient été alertées il y a une semaine environ par le croisiériste, Costa, à la suite d'une suspicion de contamination parmi les membres de l'équipage qui ont depuis tous subi des tests. Les 57 derniers ont été effectués samedi et le nombre total des cas s'élève désormais à 148, a annoncé un responsable japonais à la presse, ajoutant pour le moment ignorer leur nationalité et leur âge. On sait juste qu'à l'exception d'un interprète, aucun n'est japonais. Certains des membres de l'équipage ont été isolés dans des cabines mais beaucoup d'autres doivent assurer des opérations de maintenance à bord du bâtiment, a fait savoir Costa aux autorités japonaises. Un seul d'entre eux a jusqu'à présent été hospitalisé.

Les autorités japonaises avaient déjà dû faire face à des cas de Covid-19 à bord d'un navire de croisière, le Diamond Princess, au début de l'année et leur gestion de cette crise avait alors suscité de nombreuses critiques. L'ensemble des plus de 3.700 passagers et membres de l'équipage avaient été laissés plusieurs semaines en confinement sur ce paquebot amarré dans le port de Yokohama, avec au final 700 cas de contamination dont 13 ont été mortels.