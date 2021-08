Coronavirus: pour manger sur certaines terrasses en Italie, mieux vaut ne pas avoir de pass sanitaire

Obligatoire depuis début août pour s'asseoir et manger à l'intérieur dans les restaurants en Italie, le Green pass (version italienne du pass vaccinal européen) est en train de créer un paradoxe absurde dans la péninsule comme le relatent nos confrères du Corriere della Sera. En effet, de plus en plus régulièrement des clients en possession du GreenPass se retrouvent contraints de s'installer à l'intérieur. Nombreux sont d'ailleurs ceux à s'en plaindre sur les réseaux sociaux comme Alessandro Baschieri sur Twitter.