Coronavirus: pour le président du Parlement européen, "l'Europe fait enfin preuve d'un réel sens de la solidarité"

Le président du Parlement européen David Sassoli juge que l'Europe fait "enfin preuve d'un réel sens de la solidarité", après la validation mardi soir par les États membres d'une série de propositions de la Commission, dont l'interdiction pour 30 jours de l'entrée des personnes pour les voyages non essentiels vers l'UE.

"L'Europe contrebalance l'égoïsme et le manque de coordination entre les gouvernements nationaux face à la crise du Covid-19", affirme l'Italien dans un communiqué depuis son domicile bruxellois où il est confiné.

"Enfin, nous faisons preuve d'un réel sens de la solidarité: des corridors préférentiels pour le passage des équipements médicaux, la défense de la libre circulation des biens dans l'UE et le premier soutien économique important pour les familles et les entreprises", énumère-t-il.

Il y voit la preuve d'une Europe "unie, déterminée et prête à agir, et enfin au front pour lutter contre cet extraordinaire défi".

Les Européens ont décidé mardi de fermer pour 30 jours les frontières extérieures de l'Union, à certaines exceptions près (ressortissants européens et leur famille, résidents de longue date, diplomates, personnel soignant, chercheurs, transfrontaliers, Britanniques, etc.). Le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, ne s'est pas rallié à cette fermeture des frontières extérieures, pas plus que l'Irlande.

Les Etats membres ont aussi approuvé les recommandations de la Commission concernant des mesures aux frontières intérieures, notamment celle de créer une voie prioritaire pour les camions afin d'éviter les embouteillages. Les dirigeants ont également abordé la question des mesures économiques à prendre face à la pandémie, mais sans apporter de réponse décisive pour l'instant.

Lundi soir, les 27 ministres des Finances de l'UE ont promis de "faire tout le nécessaire" pour répondre aux difficultés économiques engendrées par la crise, mais sans recourir pour le moment au fonds de sauvetage de la zone euro (MES).