Coronavirus: plus de 200 médecins cubains débarquent en Afrique du Sud pour lutter contre l'épidémie

Cuba : 60 ans après la révolution - JT 19h30 - 02/01/2019 Cuba fête les 60 ans de sa révolution. En janvier 1959, Fidel Castro et ses guerilleros entraient à Santiago de Cuba et mettaient un terme à la dictature du président Battista. Aujourd'hui le leader maximo n'est plus et son frère Raul Castro a passé les rênes du pouvoir. Mais le castrisme n'a pas disparu pour autant.