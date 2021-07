Coronavirus : plus de 1000 contaminations en Israël pour la première fois en quatre mois

Pour la première fois en quatre mois, Israël a de nouveau enregistré plus de 1000 contaminations quotidiennes au coronavirus, selon les chiffres publiés samedi par le ministère de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, 1118 nouvelles infections ont en effet été comptabilisées. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis la mi-mars. En comparaison, au plus fort de la pandémie, en janvier, plus de 10.000 cas positifs étaient enregistrés quotidiennement en Israël.

Les vaccins s'avèrent moins efficaces contre le variant Delta que nous l'espérions

Le Premier ministre Naftali Bennett a indiqué que le variant Delta, plus contagieux, était à l'origine de cette hausse des chiffres. "Les vaccins s'avèrent moins efficaces contre le variant Delta que nous l'espérions", a-t-il analysé. A partir de mercredi, des restrictions seront dès lors à nouveau introduites lors d'événements réunissant plus de 100 personnes. Seules les personnes qui ont été vaccinées, qui ont subi une infection ou qui peuvent présenter un résultat de test négatif seront autorisées à participer à ces événements. En outre, les masques buccaux redeviendront obligatoires à l'intérieur.

En Israël, 62% de la population a reçu au moins une première injection de vaccin contre le Covid. Environ 56% ont été entièrement vaccinés.