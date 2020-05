Coronavirus : Pékin dénonce des propos "mensongers" après les critiques de Trump

La Chine a dénoncé jeudi des propos "mensongers" des Etats-Unis, au lendemain de critiques du président Donald Trump, qui a répété que Pékin aurait dû stopper l'épidémie de coronavirus.

Assurant mercredi que la pandémie, apparue en Chine à la fin de l'an dernier, était "pire" que l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11-Septembre 2001, le président américain a renouvelé ses attaques à l'adresse de la Chine, en estimant que "cela n'aurait jamais dû arriver".

En réaction, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a affirmé que "de nombreux pays, experts et savants ont tous fait des commentaires positifs à l'égard de la prévention et du contrôle du virus par la Chine". "Seuls les Etats-Unis produisent des sons discordants, mensongers et hypocrites", a-t-elle ajouté.

"L'ennemi auquel sont confrontés les Etats-Unis s'appelle le nouveau coronavirus", a affirmé Mme Hua, appelant les Américains à "combattre aux côtés de la Chine en tant que camarades plutôt qu'en ennemis". "Il est dommage de constater que certains aux Etats-Unis rejettent la faute sur les autres au lieu de prendre leurs responsabilités", a-t-elle martelé.

La Chine est parvenue à limiter la contagion de la maladie Covid-19 à moins de 83.000 contaminations, dont 4.633 mortelles, à en croire les chiffres officiels. Les Etats-Unis sont en revanche le pays le plus touché du monde, avec plus de 73.000 morts.

"Ce fut la pire attaque à laquelle notre pays a jamais été confronté. C'est pire que Pearl Harbor", a déclaré mercredi Donald Trump, en évoquant l'attaque surprise du Japon contre la base militaire américaine à Hawaï en 1941, qui avait poussé les Etats-Unis à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. "C'est pire que le World Trade Center", a-t-il ajouté, en référence aux attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3.000 morts. "Ca aurait pu être arrêté à la source. Ca aurait pu être arrêté en Chine", a-t-il affirmé.