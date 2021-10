Coronavirus: Paris réclame une redistribution plus équitable des vaccins aux pays en développement

La France a plaidé vendredi à Rome pour une "redistribution plus forte des vaccins" à destination des pays en développement et estimé qu'il fallait débloquer 100 milliards de dollars pour les aider à relancer leurs économies terrassées par la pandémie.

"Les pays développés ont consacré 25% de leur richesse nationale à la protection et la relance de leurs économies pendant la crise, et les pays en développement 2,5%, dix fois moins", a déclaré à l'AFP le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire en marge d'une réunion des ministres des Finances et de la Santé du G20.

"Cette grande divergence est l'un des risques stratégiques majeurs qui peut se traduire par de l'insécurité, par du terrorisme et par des flux migratoires massifs", a prévenu M. Le Maire.

Pour y "apporter des réponses concrètes", il faudra assurer "un meilleur partage des vaccins à destination des pays en développement". En outre, "il faudra 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à relancer leur activité économique".

Les ministres des Finances du G20 ont approuvé lors de leur dernière réunion à Washington à la mi-octobre l'initiative du Fonds monétaire international d'augmenter l'aide aux pays les plus vulnérables, sous la forme d'une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux (DTS) d'un montant de 650 milliards de dollars.

Mais contrairement à leurs homologues du G7, qui se sont engagés à reverser 100 milliards d'euros de DTS aux pays en développement, les ministres du G20 n'ont pas précisé le montant qui leur serait redistribué.